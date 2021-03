Uomini e Donne: morto l'ex cavaliere Fabio Donato Saccu, aveva solo 46 anni (Di giovedì 25 marzo 2021) Fabio Donato Saccu ha perso la sua lunga battaglia con un tumore maligno. É stato proprio questo terribile male a portarsi via l'ex cavaliere di Uomini e Donne a soli 46 anni. L'uomo rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati del dating show di Canale 5 che non dimenticheranno mai la gioia nel vederlo uscire dal programma insieme a Lisa Leporati, amore della sua vita conosciuto proprio grazie allo show condotto da Maria De Filippi. La morte del geometra di Ponderano ha sconvolto tutti a causa della sua giovane età. Lutto a Uomini e Donne: è morto Fabio Donato Saccu L'ex cavaliere di Uomini e Donne, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 25 marzo 2021)ha perso la sua lunga battaglia con un tumore maligno. É stato proprio questo terribile male a portarsi via l'exdia soli 46. L'uomo rimarrà per sempre nella memoria di tutti gli appassionati del dating show di Canale 5 che non dimenticheranno mai la gioia nel vederlo uscire dal programma insieme a Lisa Leporati, amore della sua vita conosciuto proprio grazie allo show condotto da Maria De Filippi. La morte del geometra di Ponderano ha sconvolto tutti a causa della sua giovane età. Lutto a: èL'exdi, ...

