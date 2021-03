Torna in pedana anche fioretto, 22 Azzurri in gara a Doha da venerdì (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo le gare di sciabola e di spada, anche il fioretto Torna a essere protagonista delle pedane internazionali questo fine settimana con il Grand Prix FIE che verrà ospitato da Doha da venerdì a domenica.L`Italia è partita alla volta del Qatar con 22 atleti: i fiorettisti Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli e Damiano Rosatelli e le fiorettiste Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Elisa Vardaro e Alice Volpi."Finalmente torniamo in pedana, abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti e adesso tutti, ragazzi e ragazze, sono ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 marzo 2021) Dopo le gare di sciabola e di spada,ila essere protagonista delle pedane internazionali questo fine settimana con il Grand Prix FIE che verrà ospitato dadaa domenica.L`Italia è partita alla volta del Qatar con 22 atleti: i fiorettisti Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Tommaso Marini, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli e Damiano Rosatelli e le fiorettiste Martina Batini, Elisabetta Bianchin, Erica Cipressa, Valentina De Costanzo, Arianna Errigo, Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Francesca Palumbo, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Elisa Vardaro e Alice Volpi."Finalmente torniamo in, abbiamo lavorato tanto per farci trovare pronti e adesso tutti, ragazzi e ragazze, sono ...

