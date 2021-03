Psg | Icardi dimentica l’Inter | “Felice di essere stato riscattato | qui mi trovo bene”

(Di giovedì 25 marzo 2021) L’attaccante del Psg Mauroha parlato alla stampa francese della sua esperienza parigina, tra presente e passato: “Fin da quandomi ha ceduto in prestito ho fatto di tutto per. Sono riuscito ad aiutare la squadra a suon di gol e come ricompensa mi hanno offerto un contratto di quattro anni. Qui mimoltoe sono orgoglioso di indossare questa maglia. Voglio continuare adecisivo ed a vincere titoli. L’arrivo di Pochettino ha fattoall’ambiente. Parla spagnolo quindi per me è meglio anche a livello comunicativo“. SportFace.

Intervistato dal sito ufficiale del Paris Saint Germain , l'attaccante ex - Inter e oggi al, Mauro, ha parlato del suo futuro. Oggi la punta argentina è uno degli obiettivi di mercato della Roma e piace anche alla Juventus, ma non ha aperto all'addio. QUI STO BENE - 'Quando sono ...