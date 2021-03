Paqueta dimentica il Milan | questi i suoi gol con il Lione | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paqueta dimentica

Pianeta Milan

Inoltre ho un grande feeling con Aouar a centrocampo' Paquetà dunque, considerato un flop nel Milan , nonil club rossonero ma è ormai un elemento del suo passato. Anche i rossoneri possono ...Inoltre ho un grande feeling con Aouar a centrocampo' Paquetà dunque, considerato un flop nel Milan , nonil club rossonero ma è ormai un elemento del suo passato. Anche i rossoneri possono ...Quello che si vede ora è il vero Paquetá, lo stesso del Flamengo. Io sono così e ora sono me stesso“. Insomma, non proprio una dichiarazione d’amore per il suo recente passato. Paquetá ha già ...Guarda tutti i gol realizzati dall'ex Milan Lucas Paquetá con la maglia del Lione. Il brasiliano ha recentemente commentato i motivi del suo fallimento in ...