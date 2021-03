L’IIS G B Vico festeggia il Dantedì

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 26 marzo 2021) L’emergenza Covid non fermaG.B.– guidato dal Dirigente Lucia Federico- nelle celebrazioni del. Oggi, per celebrare il Sommo poeta a 700 anni dalla morte, sono previsti numerosi eventi per gli studenti dell’Istituto. Inoltre, saranno inaugurate la XIII edizione della Tenzone Dantesca e la III edizione della Tenzone dei piccoli che hanno come tema: “che tiene una sustanza in tre persone – Dante e la Trinità” Il professor Ernesto Forcellino, docente di filosofia dell’Istituto, inaugurerà la giornata con una breve presentazione sul tema “Dante e la Trinità”. Da quest’anno sarà possibile per tutti seguire l’evento collegandosi al sito istituzionale reperibile al seguente link: IIS G.B.Successivamente, una staffetta di letture dantesche dei canti III dell’Inferno, III del Purgatorio e X del ...