Ladispoli | la grande boxe torna i città | Santini vs Vasilev e Tiberi vs Sashev

celebra un altro, l'ennesimo, campione dello Sport a testimonianza che in questi anni è stato fatto unlavoro in questo campo. Forza' dice Milani. 'Facciamo un in bocca al ...'Solo apuò succedere che Commercio, Ecologia e Creatività possano fondersi in un solo progetto. "Non è la prima volta che mi trovo a lodare i nostri commercianti per ilspirito di ...“Martedì 30 marzo Ladispoli tornerà sulla ribalta internazionale sportiva, grazie a un giovane campione nato nella nostra città, Patrizio Santini, 20 anni, peso welter con guardia destra, farà il suo ...LADISPOLI - A Ladispoli Commercio, Ecologia e Creatività si fondono in un solo progetto. “Non è la prima volta che mi trovo ...