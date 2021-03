La morte di Emma in Un Passo dal Cielo 6 cambierà Francesco, Daniele Liotti svela: “Una stagione più comedy” (Di giovedì 25 marzo 2021) Un Passo dal Cielo 6 non cambia solo titolo e location, ma anche genere. Daniele Liotti anticipa una stagione più leggera rispetto al dramma che ha caratterizzato le annate passate. In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, l’attore ha dichiarato che vedremo “molta più azione e commedia”, oltre ad assistere a un Francesco Neri completamente cambiato. La morte di Emma, a cui assisteremo probabilmente nella prima puntata, stravolgerà nel profondo il capo della forestale, che deciderà di dare un taglio alla sua vita. Dopo il matrimonio (e la conseguente tragedia per la perdita della donna amata), lascerà il suo lavoro per andare a vivere in una baita sulle montagne delle Cinque Torri, trovando un nuovo impiego: si occuperà della salvaguardia ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Undal6 non cambia solo titolo e location, ma anche genere.anticipa unapiù leggera rispetto al dramma che ha caratterizzato le annate passate. In un’intervista concessa a TV Sorrisi e Canzoni, l’attore ha dichiarato che vedremo “molta più azione e commedia”, oltre ad assistere a unNeri completamente cambiato. Ladi, a cui assisteremo probabilmente nella prima puntata, stravolgerà nel profondo il capo della forestale, che deciderà di dare un taglio alla sua vita. Dopo il matrimonio (e la conseguente tragedia per la perdita della donna amata), lascerà il suo lavoro per andare a vivere in una baita sulle montagne delle Cinque Torri, trovando un nuovo impiego: si occuperà della salvaguardia ...

