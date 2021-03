Jane Fonda, la confessione a 83 anni: “Il sesso? Solo con uomini più giovani” (Di giovedì 25 marzo 2021) A 83 anni, Jane Fonda non rinuncia al sesso. È stata lei stessa a rivelarlo nella sua ultima intervista ad Harper’s Bazaar, in cui ha ammesso di “fantasticare” ancora ma ha anche precisato di avere una condizione: trovare “un uomo più giovane”. Il suo desiderio è infatti quello di “incontrare un professore o un ricercatore, qualcuno davvero capace di amare, di amare una donna”. “Non voglio avere una storia, una relazione sessuale, di nuovo – ha spiegato l’attrice – ne ho già fatto troppo ma al sesso ci penso ancora. Il problema è che vorrei un uomo più giovane. Sono troppo vanitosa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) A 83non rinuncia al. È stata lei stessa a rivelarlo nella sua ultima intervista ad Harper’s Bazaar, in cui ha ammesso di “fantasticare” ancora ma ha anche precisato di avere una condizione: trovare “un uomo più giovane”. Il suo desiderio è infatti quello di “incontrare un professore o un ricercatore, qualcuno davvero capace di amare, di amare una donna”. “Non voglio avere una storia, una relazione sessuale, di nuovo – ha spiegato l’attrice – ne ho già fatto troppo ma alci penso ancora. Il problema è che vorrei un uomo più giovane. Sono troppo vanitosa”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

