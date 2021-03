Fulvio Abbate denunciato da Tommaso Zorzi (Di giovedì 25 marzo 2021) Il vincitore del GF Vip Tommaso Zorzi ha deciso di querelare lo scrittore Fulvio Abbate, a causa delle dichiarazioni offensive più volte rivoltegli. Tommaso Zorzi ha querelato Fulvio Abbate: il messaggio su Instagram su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 marzo 2021) Il vincitore del GF Vipha deciso di querelare lo scrittore, a causa delle dichiarazioni offensive più volte rivoltegli.ha querelato: il messaggio su Instagram su Notizie.it.

Advertising

medvi78 : Che tristezza fulvio abbate che continua a invocare la resistenza per una querelle sfigatissima sul grande fratello - lelemora94 : @commentotuttoh @kaori38924098 @fsassanelli11 @fulvioabbate Se non seguo Fulvio Abbate e non segui Tommaso Zorzi co… - FFucsia : da oggi fulvio abbate stan account - fenji83 : RT @zorpoppini: Asfaltare Fulvio Abbate ?? #tzvip Stagione 1 Stagione 2 - ROFEVE : RT @Novella_2000: Fulvio Abbate risponde a Tommaso Zorzi, che ha annunciato di volerlo querelare -