Covid, Sileri: "L'estate? Mi immagino di andare in spiaggia senza mascherina" (Di giovedì 25 marzo 2021) L'Italia sta "vivendo ancora la terza ondata", ma in prospettiva è anche il tempo di programmare le riaperture. "Ora non sono pensabili ma sono programmabili", spiega il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, che illustra le sue previsioni sul futuro che ci attende nella lotta alla pandemia. "Mi immagino di andare in spiaggia senza mascherina, ma ovviamente sempre con le precauzioni previste", dice Sileri parlando dell'estate. Poi aggiunge: "Mi aspetto che a giugno, avendo tutte le dosi promesse, potremmo avere magari i due terzi della popolazione, se non i tre quarti di coloro che desiderano la vaccinazione, che possano aver già ricevuto una dose". Rispetto alla colorazione delle regioni, il ...

