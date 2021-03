Covid-19 | ecco come sarà l’estate 2021

Advertising

borghi_claudio : Ecco i dati sui positivi covid. il picco si è avuto il 14 marzo, prima del decreto zone rosse che quindi non serviv… - NicolaPorro : Secondo la penna di Repubblica le imprese obbligate a chiudere causa #Covid non dovrebbero essere ristorate. Ecco p… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IN CAMPANIA PARTE IL “PASSAPORTO VACCINALE” Ecco i dettagli?? - FabrizioDalCol : “Migliaia di persone sono morte invano” ? L’accusa di Didier Raoult: ecco gli errori fatti col Covid… - MarvelFansIT : RT @MarvelFansIT: ??METTIAMOCI STE #MASCHERINE E FACCIAMO STO #VACCINO PERCHÈ ABBIAMO UN BEL PO' DI COSE DA VEDERE AL CINEMA... TIPO #BLACKW… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ecco

Ladispoli, ordinanza anticosa prevede "Abbiamo pertanto ritenuto necessario - si legge in una nota firmata dallo stesso primo cittadino - considerata la situazione attuale dei contagi ...In attesa del verdetto dei dati Iss,come potrebbe cambiare la 'mappa dei colori' in Italia Lombardia ancora zona rossa, mentre il ... "Rt a 0.99 e riduzione focolai" Zona arancione per ...Bollo auto: ecco tutte le novità del 2021 Il governo Draghi ha inserito ... Per l’anno in corso, nonostante, il perdurare delle misure anti Covid-19 non tutte le Regioni hanno replicato le ordinanze ...ROMA-PARIGI-LONDRA. È stato uno degli argomenti più divisivi di questo ultimo, tremendo anno segnato dal Covid. AstraZeneca croce o delizia? Salvatore o fustigatore dell’Unione Europea? In un clima ...