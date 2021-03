Castel Romano, Raggi: oltre metà delle persone andate via dal campo (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Quando abbiamo iniziato a lavorare in questo campo e in particolare sull’area F, c’erano oltre 580 persone. In questo anno e mezzo piu’ della meta’ sono andate via autonomamente. Il che e’ la dimostrazione che avevano altre soluzioni e che non avevano assolutamente necessita’ di rimanere qui dentro”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine di un sopralluogo nel campo nomadi di Castel Romano, dove questa mattina sono iniziate le operazioni di sgombero dell’area F. “Per chi ha deciso di collaborare- ha aggiunto Raggi- l’amministrazione sta facendo un percorso insieme per far recuperare autonomia. Le persone che si trovano in condizione di fragilita’ vengono accolte tramite un supporto, come per le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Quando abbiamo iniziato a lavorare in questoe in particolare sull’area F, c’erano580. In questo anno e mezzo piu’ della meta’ sonovia autonomamente. Il che e’ la dimostrazione che avevano altre soluzioni e che non avevano assolutamente necessita’ di rimanere qui dentro”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, a margine di un sopralluogo nelnomadi di, dove questa mattina sono iniziate le operazioni di sgombero dell’area F. “Per chi ha deciso di collaborare- ha aggiunto- l’amministrazione sta facendo un percorso insieme per far recuperare autonomia. Leche si trovano in condizione di fragilita’ vengono accolte tramite un supporto, come per le ...

