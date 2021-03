BFF Bank | assemblea approva bilancio | dividendo e nomine

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) – L’degli azionisti di BFFsi è riunita in data odierna, in sede ordinaria e in unica convocazione, ed hato ilal 31 dicembre 2020 e la distribuzione di dividendi per un importo pari a 3.231.388 euro, corrispondente a ununitario lordo di 0,017495 euro per azione T Il pagamento avrà luogo a partire dal giorno 31 marzo 2021, con data di stacco cedola il 29 marzo e record date il 30 marzo. L’ha deliberato anche di destinare alla “Riserva Utili portati a nuovo” la rimanente parte dell’utile pari a 140.049.858 euro, fermo restando l’impegno del Consiglio di Amministrazione di BFF di convocare non appena possibile, nel rispetto delle raccomandazioni della Banca d’Italia e, quindi, prevedibilmente, dopo il 30 settembre 2021, ...

