Anziana in coma per colpa tranquillanti | arrestata la badante

Roma – Ha approfittato del suo ruolo di badante per somministrare, in modo del tutto arbitrario, senza alcuna indicazione medica e all'oscuro dei familiari della vittima, dei massicci dosaggi di tranquillanti alla donna, di 89 anni, che avrebbe dovuto accudire, provocandole un grave stato comatoso con insufficienza respiratoria e il conseguente ricovero urgente in ospedale. E' quanto hanno scoperto i Carabinieri della Stazione Roma Casalotti grazie ad un'attivita' d'indagine scattata dopo la denuncia della figlia della vittima, sporta ai militari durante la degenza della madre poiche' insospettita dai risultati delle analisi cui l'Anziana era stata sottoposta. Le gravi condotte della badante infedele sono emerse durante le attivita' investigative dei Carabinieri e il G.I.P. del Tribunale di Roma, ...

