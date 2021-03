Yemen | sei anni di guerra | un' apocalisse dimenticata

Advertising

MSF_ITALIA : Il 22 marzo 2015 cominciava la guerra in #Yemen. Sei anni di combattimenti indiscriminati hanno provocato quasi 20… - NicoEsp72: Sei anni di conflitto stanno segnando sempre di più lo Yemen, un paese dove l'insicurezza alimentare ha raggiunto quest'anno…

...dell'escalation del conflitto nel Paese - rimarca Save the Children in un report per ianni di guerra - i bambini continuano a pagare il prezzo più alto. Negli ultimi tre anni, in, tra le ...Aumentati di 22 volte i contagi con metà degli ospedali distrutti, solo 700 posti di terapia intensiva, 500 ventilatori e nessun vaccino per 30 milioni ...Nel paese è in corso la più grave carestia mai vista negli ultimi decenni nel mondo, con 16 milioni di persone senza cibo e più di 2,2 milioni di bambini che potrebbero essere colpiti da malnutrizione ...Berna, 23.03.2021 - Il Consiglio dei diritti umani (CDU) a Ginevra ha concluso oggi la sua 46a sessione dopo oltre quattro settimane di lavori, svoltisi in forma virtuale. Il consigliere federale Igna ...