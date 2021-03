"Vaccino AstraZeneca anche agli over 80". Bertolaso accelera i tempi in Lombardia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano - Regione Lombardia punta a poter vaccinare contro il Covid anche gli over 80 con AstraZeneca. Lo ha spiegato Guido Bertolaso, consulente di Palazzo Lombardia per la campagna vaccinale, che è ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 24 marzo 2021) Milano - Regionepunta a poter vaccinare contro il Covidgli80 con. Lo ha spiegato Guido, consulente di Palazzoper la campagna vaccinale, che è ...

Advertising

Ettore_Rosato : Più di 8 mln le dosi di #vaccino somministrate ad oggi nel nostro Paese. Il Piano vaccinale prosegue non spedito co… - TgLa7 : #Vaccino: Costa,AstraZeneca e J&J in farmacie prossime settimane - M5S_Europa : #AstraZeneca non riesce a garantire la produzione che aveva indicato e si scopre che utilizza solo uno stabilimento… - AlexTheMod : RT @lucianocapone: Ci sono fino a 643.200 dosi di vaccino AstraZeneca (i lotti ABV285 e ABV581) sequestrate dalle procure di Biella e Sirac… - ValerioC1 : RT @comitatoliberta: E’ morta nella giornata di ieri all’ospedale Cardarelli Ilaria Pappa, 31 anni, docente dell’istituto Mennella di Ischi… -