Vacanze 2021: per Airbnb saranno nelle case in campagna. Eccone 10 bellissime da affittare (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il desiderio più forte del momento? Viaggiare. Il 47% degli italiani, in piena pandemia, non fa che sognare una vacanza, anche piccola, molto più di una cena al ristorante (26%) o di una serata al cinema (16%): lo conferma una nuova ricerca di Airbnb, che ha condotto un sondaggio con mille persone, che racconta anche che questo lungo anno di Covid ha profondamente cambiato la nostra idea di viaggio, e quindi i nostri desideri in fatto di destinazioni. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il desiderio più forte del momento? Viaggiare. Il 47% degli italiani, in piena pandemia, non fa che sognare una vacanza, anche piccola, molto più di una cena al ristorante (26%) o di una serata al cinema (16%): lo conferma una nuova ricerca di Airbnb, che ha condotto un sondaggio con mille persone, che racconta anche che questo lungo anno di Covid ha profondamente cambiato la nostra idea di viaggio, e quindi i nostri desideri in fatto di destinazioni.

Advertising

repubblica : Oggi su Rep: ?? Turismo, i vaccinati inglesi e americani ora sognano le vacanze italiane [di Ilaria Ciuti] - zazoomblog : Vacanze 2021: per Airbnb saranno nelle case in campagna. Eccone 10 bellissime da affittare - #Vacanze #2021:… - elisadalbosco : Vacanze all'estero? Il via libera di Astoi: si può partire per motivi di turismo anche da zona rossa - bianc_arianna : RT @Franpesca_: Vacanze in Sardegna luglio 2021, la speranza è l’ultima a morire. - liviaelisa : Turismo, i vaccinati inglesi e americani ora sognano le vacanze italiane | Rep -