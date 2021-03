Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: ecco i dettagli su risoluzione e framerate della versione PS5 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono state appena rilasciate nuove informazioni sulla risoluzione e il framerate della versione di PS5 Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Vediamoli in quest’articolo Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 sarà il prossimo grande gioco a ricevere un porting nativo di nuova generazione e, come ci si aspetterebbe, il gioco di Activision riceverà alcuni aggiornamenti piuttosto degni di nota per sfruttare l’hardware più prestante delle nuove console. Activision ha recentemente confermato, tramite la pagina Twitter ufficiale di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, quali saranno questi miglioramenti, in particolare per quanto riguarda framerate e risoluzione su ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 24 marzo 2021) Sono state appena rilasciate nuove informazioni sullae ildi PS5Pro1+2. Vediamoli in quest’articoloPro1 + 2 sarà il prossimo grande gioco a ricevere un porting nativo di nuova generazione e, come ci si aspetterebbe, il gioco di Activision riceverà alcuni aggiornamenti piuttosto degni di nota per sfruttare l’hardware più prestante delle nuove console. Activision ha recentemente confermato, tramite la pagina Twitter ufficiale diPro1+2, quali saranno questi miglioramenti, in particolare per quanto riguardasu ...

tuttoteKit : Tony Hawk’s Pro Skater 1+2: ecco i dettagli su risoluzione e framerate della versione #PS5 #Activision… - PokeMillennium : Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Vicarious Visions svilupperà la versione per Switch #PokemonMillennium… - GamingTalker : PS Store, It Takes Two e Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 tra i nuovi giochi PS4 e PS5 di questa settimana… - ringoringhetto : Tony Hawk's Pro Skater 1 2: niente paura, il porting next-gen è curato da Vicarious Vision - NintendOnTweet : Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2: non servirà nessuna software house di terze parti per la versione Nintendo Switch -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Hawk’s NBA: James Harden-Russell Westbrook, la coppia più prolifica della storia. CLASSIFICA Sky Sport