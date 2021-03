Tentata strage a Macerata. Traini condannato definitivamente a 12 anni (Di mercoledì 24 marzo 2021) I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa e confermato la condanna dell'imputato Luca Traini per il reato di strage aggravata dall'odio razziale. Condanna ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 24 marzo 2021) I giudici della sesta sezione della Cassazione hanno rigettato il ricorso della difesa e confermato la condanna dell'imputato Lucaper il reato diaggravata dall'odio razziale. Condanna ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Confermata dalla Cassazione la condanna a 12 anni di reclusione per Luca Traini accusato di tentata strage per aver… - repubblica : ?? Tentata strage di Macerata, la Cassazione condanna a 12 anni Luca Traini. Nel 2018 sparo' in strada e feri' sei m… - Corriere : Traini condannato a 12 anni dalla Cassazione per tentata strage, sparò a 6 migranti a ... - jobwithinternet : RT @Gianmar26145917: 'Raid' di #Macerata, la cassazione conferma la condanna a #Traini: 12anni per tentata strage con l'aggravante del move… -