Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale: assente al Ruby Ter (Di mercoledì 24 marzo 2021) Silvio Berlusconi è ospedalizzato da lunedì mattina: non sono state specificate le ragioni del nuovo ricovero Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale da lunedì mattina: lo fa sapere il suo avvocato, Federico Cecconi, questa mattina in udienza alla Fiera di Milano nell’ambito del processo Ruby Ter, in cui il leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio è chiamato a rispondere, insieme ad altre 28 persone, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. assente anche il ragioniere Giuseppe Spinelli che, prossimo al vaccino contro il Covid-19, ha ottenuto la possibilità di essere ascoltato come testimone una volta vaccinato. Tornando a Silvio Berlusconi, non sono stati specificati e resi ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 marzo 2021)è ospedalizzato da lunedì mattina: non sono state specificate le ragioni del nuovo ricoveroinda lunedì mattina: lo fa sapere il suo avvocato, Federico Cecconi, questa mattina in udienza alla Fiera di Milano nell’ambito del processoTer, in cui il leader di Forza Italia ed ex Presidente del Consiglio è chiamato a rispondere, insieme ad altre 28 persone, di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.anche il ragioniere Giuseppe Spinelli che, prossimo al vaccino contro il Covid-19, ha ottenuto la possibilità di essere ascoltato come testimone una volta vaccinato. Tornando a, non sono stati specificati e resi ...

