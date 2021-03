Rocco Schiavone 4 | l’ultima puntata

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Il 24 marzo 2021, alle 21:20 su Raidue, va in ondadi4, la fiction con Marco Giallini nel panni del protagonista, un burbero Vicequestore romano che, per motivi disciplinari, è stato trasferito ad Aosta, come raccontato nei libri di Antonio Manzini da cui è tratta la serie. Nel cast della serie tv compaiono anche Ernesto D’Argenio (Italo), Claudia Vismara (Caterina), Christian Ginepro (Mimmo D’Intino), Massimiliano Caprara (Michele Deruta), Lorenza Indovina (Michela), Gino Nardella (Ugo Casella), Massimo Olcese (Questore Costa), Alberto Lo Porto (Antonio Scipioni), Isabella Ragonese (Marina) e Valeria Solarino (Sandra).4, ultima“Ah l’amore, l’amoreè in ospedale perché ha subito ...

Rocco Schiavone 4 è scritta da Stefano Bises (Gomorra, Il Miracolo, The New Pope), Michele Astori (Come mio padre, La mafia uccide solo d'estate) e Maurizio Careddu (Mare fuori, Rocco Schiavone). Rocco Schiavone 4, anticipazioni ultima puntata. La puntata si intitola 'Ah l'amore, l'amore'. Andrà in onda la sera di martedì 24 marzo su Rai 2 alle ore 21.20. Nella seconda puntata, "Ah l'amore, l'amore" (tratto dall'omonimo romanzo del 2020 di Antonio Manzini, edito da Sellerio), il lavoro segue Rocco Schiavone anche quando lui non dovrebbe lavorare.