Pierpaolo Pretelli, l’ex Ariadna criticata da un volto noto: “Ha la faccia tosta” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Pierpaolo Pretelli riceve una sorpresa da Ariadna Romero Chi ha seguito Live Non è la D’Urso di certo non si è perduto l’ennesima ospitata di Pierpaolo Pretelli. Durante l’intervista la padrona di casa gli ha fatto vedere un videomessaggio da parte della sua ex compagna Ariadna Romero, nonché madre di suo figlio Leonardo. Ma la presa di posizione della modella ha fatto storcere il naso ai fan dei Prelemi e non solo. Una di questi è Deianira Marzano, nota influencer campana che spesso porta alla luce delle segnalazioni sui social network. Qualche ora fa, ad esempio, rispondendo ad un quesito che le ha posto un utente web sulla storia d’amore tra il 30enne lucano e Giulia Salemi, la donna è stata molto chiara. “Ariadna Romero ha una bella faccia ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 24 marzo 2021)riceve una sorpresa daRomero Chi ha seguito Live Non è la D’Urso di certo non si è perduto l’ennesima ospitata di. Durante l’intervista la padrona di casa gli ha fatto vedere un videomessaggio da parte della sua ex compagnaRomero, nonché madre di suo figlio Leonardo. Ma la presa di posizione della modella ha fatto storcere il naso ai fan dei Prelemi e non solo. Una di questi è Deianira Marzano, nota influencer campana che spesso porta alla luce delle segnalazioni sui social network. Qualche ora fa, ad esempio, rispondendo ad un quesito che le ha posto un utente web sulla storia d’amore tra il 30enne lucano e Giulia Salemi, la donna è stata molto chiara. “Romero ha una bella...

