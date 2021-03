Pacetti | Raggi convinta su secondo mandato | sondaggi ci danno fiducia

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Roma – “Se la sindaca e’ fortementedi ricandidarsi nonostante i fatti degli ultimi giorni: uscita di un altro consigliere e assunzioni contestate? Si la sindaca e’ fortementedi ricandidarsi”. Cosi’ Giuliano, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea Capitolina, durante il programma ‘Gli Inascoltabili’ su Nsl Radio. “Gli accordi con il centrosinistra a livello nazionale e in regionale nel Lazio sono avvenuti, immagino, trovando una quadra politica e sui temi da portare avanti- ha spiegato- Su Roma, ahime, cio’ non e’ accaduto per vari motivi tra i quali un’opposizione dura dal primo giorno da parte dei partiti di sinistra, spesso e volentieri un’opposizione strumentale, non fatta sui temi ma preconcetta.” “Di certo su questo non si possono nemmeno costruire le basi per un ...