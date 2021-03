Mertens: “A Napoli sono un re, ma dopo il ritiro tornerò in Belgio” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dries Mertens, attaccante del Napoli, ha rilasciato un’intervista a HLN mentre si trova in ritiro con la nazionale belga, di cui si riporta un estratto. Gli allenatori sono sempre stanchi, è un lavoro stressante. Per ora voglio continuare a giocare, a volte penso di potercela fare fino a 40 anni, altre invece mi dico che non ho ancora figli e che se mi fermassi potrei girare il mondo. Sarebbe bello scoprire posti nuovi anche se ora siamo in una bolla. dopo il ritiro tornerò in Belgio, vedo poco i miei nipotini. Io e Kat vorremmo tenere la casa a Napoli ma credo che sarà difficile. Lì sono un re, ma basta poco per prendere il trono. Per ora sto vivendo una favola. Non ho paura che la gente si dimentichi di ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dries, attaccante del, ha rilasciato un’intervista a HLN mentre si trova incon la nazionale belga, di cui si riporta un estratto. Gli allenatorisempre stanchi, è un lavoro stressante. Per ora voglio continuare a giocare, a volte penso di potercela fare fino a 40 anni, altre invece mi dico che non ho ancora figli e che se mi fermassi potrei girare il mondo. Sarebbe bello scoprire posti nuovi anche se ora siamo in una bolla.ilin, vedo poco i miei nipotini. Io e Kat vorremmo tenere la casa ama credo che sarà difficile. Lìun re, ma basta poco per prendere il trono. Per ora sto vivendo una favola. Non ho paura che la gente si dimentichi di ...

