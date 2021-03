Malore per il comandante il Comandante Luigi Marulli, accertamenti in ospedale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Malore questa mattina per Luigi Marulli, Comandante facente funzione del Corpo della Polizia Municipale di Monreale. Marulli, questa mattina era impegnato nelle sue consuete operazioni inerenti il suo lavoro e ha accusato un Malore attorno alle 11. Il Comandante avrebbe accusato un dolore al petto e al braccio. Subito è stato trasportato a bordo di un’auto del Corpo in ospedale. Qui i medici hanno eseguito i dovuti esami clinici, scongiurando, per fortuna la presenza di un infarto. Il Malore, secondo le prime ipotesi dei dottori, potrebbe essere stato causato da un repentino calo di pressione. Il Comandante monrealese si trova ancora in ospedale dove ... Leggi su monrealelive (Di mercoledì 24 marzo 2021)questa mattina perfacente funzione del Corpo della Polizia Municipale di Monreale., questa mattina era impegnato nelle sue consuete operazioni inerenti il suo lavoro e ha accusato unattorno alle 11. Ilavrebbe accusato un dolore al petto e al braccio. Subito è stato trasportato a bordo di un’auto del Corpo in. Qui i medici hanno eseguito i dovuti esami clinici, scongiurando, per fortuna la presenza di un infarto. Il, secondo le prime ipotesi dei dottori, potrebbe essere stato causato da un repentino calo di pressione. Ilmonrealese si trova ancora indove ...

