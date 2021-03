Julio Cruz: «Il Bologna deve tenersi stretto Mihajlovic» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Julio Cruz ha elogiato il valore di Sinisa Mihajlovic esortando il Bologna a trattenerlo Julio Cruz, storico ex attaccante del Bologna, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato di Sinisa Mihajlovic esortando il club rossoblù a trattenerlo in panchina. «È un grande allenatore e una grande persona, quello che è riuscito a fare con il Bologna il primo anno è stato straordinario. Ma anche successivamente il Bologna ha fatto bene, nonostante la malattia che Sinisa ha dovuto combattere e vincere. Anche in questo caso ha evidenziato tutto il suo carattere e la sua forza. Sinisa è un guerriero sia in campo che nella vita. Ne conosco bene un altro come lui. Diego Simeone è un condottiero come Sinisa, è un altro che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)ha elogiato il valore di Sinisaesortando ila trattenerlo, storico ex attaccante del, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato di Sinisaesortando il club rossoblù a trattenerlo in panchina. «È un grande allenatore e una grande persona, quello che è riuscito a fare con ilil primo anno è stato straordinario. Ma anche successivamente ilha fatto bene, nonostante la malattia che Sinisa ha dovuto combattere e vincere. Anche in questo caso ha evidenziato tutto il suo carattere e la sua forza. Sinisa è un guerriero sia in campo che nella vita. Ne conosco bene un altro come lui. Diego Simeone è un condottiero come Sinisa, è un altro che ...

