It Takes Two giocato in diretta alle 16! Una speciale live di coppia

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Questo pomeriggio è in programma una nuovadi Eurogamer.it dedicata a ItTwo, il nuovo titolo di Hazelight, i creatori di A Way Out. Dopo aver visto in anteprima il titolo,ore 16:00 Virginia Paravani e Gianluca Musso faranno una "di" per mostrare il gioco a tutti gli spettatori. ItTwo, che sarà disponibile dal 26 marzo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC (Origin, Steam), vi farà vestire i panni di Cody e May in una nuova avventura cooperativa in cui dovrete padroneggiare le abilità uniche e condivise dei personaggi. Per seguire ladedicata a ItTwo, basterà collegarsi al nostro canale Twitch ufficiale, oppure, se preferite, potete visionarla in calce a questo articolo, con ...

Brothers: A Tale of Two Sons riceverà un'edizione fisica limitata per Switch | Il debutto videoludico di Josef Fares sarà riproposto da Super Rare Games.La conversazione con Josef Fares, la mente dietro Hazelight (It Takes Two) è cominciata come partirebbe con un amico. "What's up Paolo!" ...