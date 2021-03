I riders ai cittadini: “Venerdì non ordinate”. Sciopero in 20 città italiane (Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Lo sciopero delle consegne a domicilio in programma per venerdì coinvolgerà “più di 20 città italiane“. Lo assicura la sigla che ha proclamato la protesta, cioè la RiderXiDiritti: “Ci fermiamo da Milano a Bologna, da Napoli a Trieste, da Firenze a Carpi, da Genova a Messina, da Reggio Emilia a Brindisi”. L’elenco è contenuto in una lettera aperta che i riders rivolgono in particolare ai consumatori: “Abbiamo bisogno del vostro supporto, il 26 non ordinate”. Leggi su dire (Di mercoledì 24 marzo 2021) BOLOGNA – Lo sciopero delle consegne a domicilio in programma per venerdì coinvolgerà “più di 20 città italiane“. Lo assicura la sigla che ha proclamato la protesta, cioè la RiderXiDiritti: “Ci fermiamo da Milano a Bologna, da Napoli a Trieste, da Firenze a Carpi, da Genova a Messina, da Reggio Emilia a Brindisi”. L’elenco è contenuto in una lettera aperta che i riders rivolgono in particolare ai consumatori: “Abbiamo bisogno del vostro supporto, il 26 non ordinate”.

