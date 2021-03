(Di mercoledì 24 marzo 2021)- " Ringrazio presidente e direttore, sono contentissimo di essere in una piazza importante come. Qui ci sono tantissime caratteristiche che ho sempre desiderato quando ho allenato ...

Advertising

sportli26181512 : #Grosso: 'Ho scelto #Frosinone senza paura': Il neo tecnico: 'Sono convinto che può arrivare un finale di stagione… - Renato65497671 : Le case farmaceutiche sono settore SANITARIO, la nuova frontiera sposta ai privati un grosso fardello di spesa ques… - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: #Frosinone, scelto il sostituto di #Nesta - _SiGonfiaLaRete : #Frosinone, scelto il sostituto di #Nesta - SoloLecceIT : IL FROSINONE HA SCELTO: da un Campione del Mondo all'altro. Arriva GROSSO sino a giugno -

Ultime Notizie dalla rete : Grosso scelto

Queste le prime parole di Fabio, in conferenza stampa, come nuovo allenatore del Frosinone . Il sostituto di Alessandro Nesta si affaccia al gialloblù dopo la parentesi in Svizzera al Sion : "...Al momento questo elicottero ultraleggero, somigliante a undrone, è ancora ripiegato e ... BIDEN HAUN SOSTENITORE DELL'ESPLORAZIONE SPAZIALE ALLA GUIDA DELL'AGENZIA Infine, la scorsa ...Diretta Giana Erminio Pro Sesto, risultato finale 1-0: il gol di Nicola Madonna consente ai padroni di casa di vincere un equilibrato derby milanese.Ecco il suo messaggio:... ULTIM’ORA Serie B – Frosinone, niente Ventura: il favorito è Grosso ma c’è l’ostacolo Sion Il Frosinone Calcio avrebbe scelto Fabio Grosso come nuovo allenatore. A riportarlo ...