Gianni Morandi dall’ospedale | “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Ancora convalescente,ha pubblicato su Instagram una tenera foto in compagnia della moglie Anna. “unin cuidi chi ci ama”, ha scritto il cantante dalla stanza dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è ricoverato da giorni. Il cantante di Monghidoro, infatti, nel pomeriggio di giovedì 11 marzo ha riportato ustioni alle mani e alle gambe in seguito di un incidente domestico:stava bruciando alcune sterpaglie, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è stato travolto dalle fiamme. Fortunatamente non è mai stato in pericolo di vita e sembra che ora sia sulla via della guarigione. I numerosi fan, preoccupati, sono stati poi rassicurati da un video pubblicato da...