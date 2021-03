Dua Lipa ospite di Elton John al preshow degli Oscar: performance virtuale (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nonostante durante il periodo della pandemia il tempo abbia la parvenza di scorrere in modo diverso, i mesi continuano imperterriti a passare. Siamo ormai a fine marzo, e ciò significa che tra un mese avremo l’occasione di assistere alla cerimonia di consegna dei premi Oscar. Questa, giunta alla sua 93esima edizione, da ormai 29 anni è preceduta da un party organizzato da Elton John nella sua splendida dimora losangelina. In quest’occasione sono soliti riunirsi moltissimi personaggi dello showbiz, tra attori di successo e pop star, giunti nella città americana proprio a ridosso di uno degli eventi più attesi dell’anno. Come immaginabile però, l’edizione 2021 del preshow dovrà rispettare le norme anti-contagio imposte dalla situazione pandemica. Nessuna esibizione dal vivo, nessun cocktail e nessuna ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nonostante durante il periodo della pandemia il tempo abbia la parvenza di scorrere in modo diverso, i mesi continuano imperterriti a passare. Siamo ormai a fine marzo, e ciò significa che tra un mese avremo l’occasione di assistere alla cerimonia di consegna dei premi. Questa, giunta alla sua 93esima edizione, da ormai 29 anni è preceduta da un party organizzato danella sua splendida dimora losangelina. In quest’occasione sono soliti riunirsi moltissimi personaggi dello showbiz, tra attori di successo e pop star, giunti nella città americana proprio a ridosso di unoeventi più attesi dell’anno. Come immaginabile però, l’edizione 2021 deldovrà rispettare le norme anti-contagio imposte dalla situazione pandemica. Nessuna esibizione dal vivo, nessun cocktail e nessuna ...

Advertising

adorevstyles_ : voglio in tl più dua lipa stans quindi se la seguite ritweet - sollecitamento : @soloetriste @xogargiu anche per me se non per quella volta con dua lipa - namelesslots_ : RT @HuertDeAuteuil: Ascoltatemi un attimo Se Dua Lipa è la zia popstar di Vittoria Lucia Ferragni e contemporaneamente noi siamo gli zii e… - gorgeovvs : RT @amaricord: Vittoria è nata da qualche ora e ha già ricevuto la benedizione di Dua Lipa, cosa abbiamo sbagliato nella vita? - shakijra : RT @itsmwengo: Scusate ma Cristiano Caccamo che risponde al commento di Dua Lipa? Sto piangendo -