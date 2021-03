Decreto Sostegni, dal 30 marzo compilabili i moduli per ottenere gli aiuti: come presentare richiesta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo essere stato annunciato, il Decreto Sostegni è pronto a diventare operativo. A partire dal 30 marzo infatti sarà possibile presentare la domanda per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. Il modulo di richiesta è già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, insieme alle istruzioni per compilarlo in tempi rapidi. Decreto Sostegni: approvazione da record Lo scorso 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Dl Sostegni, confermando ufficialmente buona parte delle misure ipotizzate nelle ore precedenti all’incontro istituzionale. Molti dei provvedimenti messi in atto puntano alla distribuzione di aiuti e ristori ad aziende e privati duramente colpiti dalla situazione di emergenza. ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 marzo 2021) Dopo essere stato annunciato, ilè pronto a diventare operativo. A partire dal 30infatti sarà possibilela domanda per l’ottenimento del contributo a fondo perduto. Il modulo diè già disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, insieme alle istruzioni per compilarlo in tempi rapidi.: approvazione da record Lo scorso 19il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Dl, confermando ufficialmente buona parte delle misure ipotizzate nelle ore precedenti all’incontro istituzionale. Molti dei provvedimenti messi in atto puntano alla distribuzione die ristori ad aziende e privati duramente colpiti dalla situazione di emergenza. ...

CarloCalenda : Le nostre proposte su giovani e donne, il decreto sostegni e Roma. Intervista a @Radio24_news. - agorarai : 'I soldi sono sempre pochi, ma faccio notare che questo governo ha messo, nel decreto Sostegni, la stessa cifra che… - NicolaPorro : I rimborsi limitati, l'immobiliare che piange. Tutto ciò che non torna nel #DecretoSostegno approvato da #Draghi ??… - TheRub14 : RT @SignorTrofimov: Ore 19.18, indeciso se leggere il decreto Sostegni o guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi… - francogarna : Decreto Sostegni, ecco i moduli online per chiedere il contributo a fondo perduto -