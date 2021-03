Covid, ecco la molecola che “intrappola” il virus e gli impedisce di diffondersi ovunque (Di mercoledì 24 marzo 2021) La ricerca per contrastare Covid non si ferma e gli scienziati – a fronte di ormai oltre due milioni di morti nel mondo – cercano senza sosta armi contro la malattia innescata dal coronavirus Sars Cov2. Secondo un team di ricercatori italiani, statunitensi, canadesi e francesi è possibile intrappolare il virus impedendogli di uscire dalle cellule infettate per diffondersi a tutti i tessuti del corpo: questo grazie a un composto naturale e ben tollerato dall’organismo umano, chiamato I3C (Indolo-3 Carbinolo), che nei primi test in provetta si è dimostrato capace di inibire gli enzimi che favoriscono l’evasione del virus. Il prodotto è già utilizzato per altri trattamenti (e studiato per un virus come Ebola) e dunque potrebbe essere avviato rapidamente ai test clinici ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) La ricerca per contrastarenon si ferma e gli scienziati – a fronte di ormai oltre due milioni di morti nel mondo – cercano senza sosta armi contro la malattia innescata dal coronaSars Cov2. Secondo un team di ricercatori italiani, statunitensi, canadesi e francesi è possibilere ilimpedendogli di uscire dalle cellule infettate pera tutti i tessuti del corpo: questo grazie a un composto naturale e ben tollerato dall’organismo umano, chiamato I3C (Indolo-3 Carbinolo), che nei primi test in provetta si è dimostrato capace di inibire gli enzimi che favoriscono l’evasione del. Il prodotto è già utilizzato per altri trattamenti (e studiato per uncome Ebola) e dunque potrebbe essere avviato rapidamente ai test clinici ...

