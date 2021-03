Calciomercato Milan – Isco, addio al Real Madrid. E’ sfida all’Inter | News (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le ultime sul Calciomercato del Milan: stando a quanto scritto dalla Spagna, ci sarebbe un derby tra i rossoneri e l'Inter per Isco Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 24 marzo 2021) Le ultime suldel: stando a quanto scritto dalla Spagna, ci sarebbe un derby tra i rossoneri e l'Inter per

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Atalanta, Gollini via? Spunta il Milan Commenta per primo Secondo La Gazzetta dello Sport Pierluigi Gollini potrebbe lasciare l'Atalanta in estate: il 26enne portiere piace a Roma e Milan, che considera il suo nome in caso di addio di Donnarumma , anche se la priorità è Maignan è Lille.

Vieri: 'Il Milan ha fame, merita di essere dov'è' Commenta per primo Nel corso di una intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Cristian Vieri ha giudicato così il percorso del Milan: 'Hanno grande fame anche loro: il Milan merita di essere dov'è, altro che cadono. Sono liberi di testa e ora giocheranno una partita alla settimana'.

Calciomercato Milan, salta un obiettivo: ecco chi può arrivare al suo posto Il Milanista Manuel Locatelli si racconta: “Il primo impatto con il Sassuolo non è stato bello, ma è grazie all’ambiente se sono cresciuto” Manuel Locatelli si è raccontato a 360 gradi in due puntate di “Nero&Verde“, l programma TV settimanale realizzato in collaborazione con TRC e Telereggio. Il centrocampista, fresco di convocazione in ...

Under 18 ripresa al 90' dal Monza, Pensalfini: “Risultato giusto, ma serve più attenzione” A tre giorni dallo 0-1 in casa del Milan, mister Pensalfini cambia ben sette elementi ... ancora una volta monumentale su calcio di rigore: la “vittima” di oggi è Luigi Caccavo, promettente classe ...

