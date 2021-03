Barbara D’Urso, cambia tutto: clamorosa decisione di Mediaset (Di mercoledì 24 marzo 2021) cambia tutto per Barbara D’Urso: Mediaset ha deciso. Ecco cosa accadrà al suo Live – Non è la D’Urso Ormai tutti sanno che domenica 28 marzo sarà l’ultima puntata dello show serale di Canale 5, Live – Non è la D’Urso, che lascerà il posto a Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro. Con L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 24 marzo 2021)perha deciso. Ecco cosa accadrà al suo Live – Non è laOrmai tutti sanno che domenica 28 marzo sarà l’ultima puntata dello show serale di Canale 5, Live – Non è la, che lascerà il posto a Paolo Bonolis con il suo Avanti un altro. Con L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

romagnolismo : @TellerSupertamp Mio nonno che spara Barbara D'Urso mentre mi dispero: - Lux97335459 : RT @Siciliano741: Presidente @GiuseppeConteIT si al dialogo col PD,no alla sottomissione Se non vogliono la Raggi quelli nella giunta Zinga… - bottinochiara_ : Barbara D'Urso ha ben pensato beh non vieni? Allora parlo comunque di te ma in tua assenza così non puoi replicare… - pier82911857 : Visti gli interessanti argomenti trattati risulta evidente che vogliono fare concorrenza alla rete 5 per togliere i… - FrancesKasenzaK : Ma il potere della setta può far fallire i programmi di Barbara D’Urso per caso? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso “Sarà al serale di Amici 20” Maria De Filippi | il colpaccio è servito | pubblico in estasi per la notizia Zazoom Blog