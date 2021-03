AstraZeneca, Rasi (ex Ema): “E’ un buon vaccino gestito male” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il vaccino anti-Covid AstraZeneca “meritava una casa farmaceutica migliore di AstraZeneca perché è un buon vaccino gestito male, gestito male dall’azienda, gestito male dalle autorità, gestito male in tutti i sensi. E questo è un peccato, perché il vaccino è molto migliore della sua comunicazione e dei suoi produttori che si sono dimostrati davvero poco professionali”. Così Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Ema e docente di Microbiologia all’università di Roma Tor Vergata di Roma, ospite di Agorà su Raitre. Dietro agli attacchi al vaccino AstraZeneca ci sono scelte politiche o geopolitiche di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ilanti-Covid“meritava una casa farmaceutica migliore diperché è undall’azienda,dalle autorità,in tutti i sensi. E questo è un peccato, perché ilè molto migliore della sua comunicazione e dei suoi produttori che si sono dimostrati davvero poco professionali”. Così Guido, ex direttore esecutivo dell’Ema e docente di Microbiologia all’università di Roma Tor Vergata di Roma, ospite di Agorà su Raitre. Dietro agli attacchi alci sono scelte politiche o geopolitiche di ...

