Vaccini, in Lombardia si va verso la piattaforma di Poste Italiane (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo il fallimento di Aria e le figuracce nel weekend, la regione Lombardia si prepara ad usare la piattaforma di Poste Italiane al partire da aprile. I Vaccini saranno somministrati nel frattempo ancora attraverso Aria ma con verifiche incrociate di ospedali e Ats. Questo per evitare nuovi buchi ed i centri vaccinali fermi Vaccini, la piattaforma di Poste Italiane "I cittadini potranno richiedere l'iniezione tramite il portale, chiamando un call center, agli uffici postali e ai postini. Verranno loro proPoste quattro date". Queste le parole con cui l'assessore alla Salute Letizia Moratti ha spiegato il funzionamento della piattaforma di Poste

