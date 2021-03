Theo Hernandez: “Scudetto, ci siamo. Futuro? Voglio restare al Milan a lungo…” (Di martedì 23 marzo 2021) A tutto Theo Hernandez. Interessante intervista rilasciata ai microfoni di AS dal terzino francese del Milan che ha parlato dell'approdo in rossonero fino alle ambizioni personali e di squadra per questa stagione e non solo.Theo Hernandez si racconta a 360°caption id="attachment 1065809" align="alignnone" width="1024" Theo Hernandez (getty images)/caption"Il primo incontro con Maldini? Mi ha chiamato perché voleva vedermi, mi ha sorpreso ed è stata una riunione molto bella. Mi disse che ho talento, che potevo arrivare ad essere un grande giocatore. Abbiamo parlato della mia situazione nel Real Madrid, dei miei anni all’Alaves e alla Real Sociedad. Lo abbiamo fatto come se fossimo due amici", ha raccontato Theo Hernandez sul primo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 marzo 2021) A tutto. Interessante intervista rilasciata ai microfoni di AS dal terzino francese delche ha parlato dell'approdo in rossonero fino alle ambizioni personali e di squadra per questa stagione e non solo.si racconta a 360°caption id="attachment 1065809" align="alignnone" width="1024"(getty images)/caption"Il primo incontro con Maldini? Mi ha chiamato perché voleva vedermi, mi ha sorpreso ed è stata una riunione molto bella. Mi disse che ho talento, che potevo arrivare ad essere un grande giocatore. Abbiamo parlato della mia situazione nel Real Madrid, dei miei anni all’Alaves e alla Real Sociedad. Lo abbiamo fatto come se fossimo due amici", ha raccontatosul primo ...

