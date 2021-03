Sharon Stone: “Mentre giravo una scena hot a Roma un regista mi umiliò” (Di martedì 23 marzo 2021) Sharon Stone, l’attrice nel suo libro racconta una spiacevole vicenda che le capitò a Roma Mentre girava un film Getty Images, Sharon StoneSharon Stone, nel suo libro in uscita in Italia il 30 marzo, ha descritto sicuramente tutti i suoi successi di attrice ma come riportato da “Il Messaggero”, nel libro verrà descritta anche una vicenda spiacevole di cui la stessa attrice è stata vittima. Nel dettaglio, Sharone Stone, nel libro racconterà di quando a Roma girò un film e un regista la mise in soggezione durante una scena hot. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso Sharon ... Leggi su ck12 (Di martedì 23 marzo 2021), l’attrice nel suo libro racconta una spiacevole vicenda che le capitò agirava un film Getty Images,, nel suo libro in uscita in Italia il 30 marzo, ha descritto sicuramente tutti i suoi successi di attrice ma come riportato da “Il Messaggero”, nel libro verrà descritta anche una vicenda spiacevole di cui la stessa attrice è stata vittima. Nel dettaglio,, nel libro racconterà di quando agirò un film e unla mise in soggezione durante unahot. Ti potrebbe interessare anche questo articolo->Sara Tommasi si è sposata con il manager Antonio Orso...

