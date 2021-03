Sampdoria, Damsgaard miglior investimento? No, si tratta di un difensore (Di martedì 23 marzo 2021) Mikkel Damsgaard ha fatto vedere tutto il suo talento, ma il miglior investimento di quest’anno della Sampdoria è un altro Non è Mikkel Damsgaard il miglior investimento fatto dalla Sampdoria. È Tommaso Augello, ex terzino dello Spezia. Sicuramente il centrocampista danese sarà il calciatore da cui la Sampdoria trarrà la maggior plusvalenza, ma se si guardano i freddi numeri non è l’affare che nel rapporto costi-benefici sta fruttando di più. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Come riporta Il Secolo XIX, Augello è il miglior investimento perché è stato prelevato dallo Spezia per solo due milioni di euro e rispetto ai compagni titolari ha guadagnato uno stipendio, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Mikkelha fatto vedere tutto il suo talento, ma ildi quest’anno dellaè un altro Non è Mikkelilfatto dalla. È Tommaso Augello, ex terzino dello Spezia. Sicuramente il centrocampista danese sarà il calciatore da cui latrarrà la maggior plusvalenza, ma se si guardano i freddi numeri non è l’affare che nel rapporto costi-benefici sta fruttando di più. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU SAMP NEWS 24 Come riporta Il Secolo XIX, Augello è ilperché è stato prelevato dallo Spezia per solo due milioni di euro e rispetto ai compagni titolari ha guadagnato uno stipendio, ...

Advertising

Dalla_SerieA : Nazionali: tutti gli impegni dei nove blucerchiati convocati - - TuttoIlToro : 88: Doppia sostituzione per la Sampdoria. Quagliarella e Candreva lasciano il campo, dentro Ferrari e Damsgaard.… - sampdoria : ?? | SOSTITUZIONI 88' - Doppio cambio per #Ranieri: #Candreva e #Quagliarella vengono sostituiti da #Ferrari e… - iPat_rome : @sampdoria Non ve lo meritate Damsgaard - infoitsport : Damsgaard verso la panchina: gli esterni della Sampdoria sotto esame -