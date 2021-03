Pd: Letta, 'io interlocutore aperto a tutti, ma chiedo trasparenza e correttezza' (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Il mio ringraziamento a Graziano non è formale, ma sostanziale. Un dirigente politico si comporta così nel bene della comunità". Lo ha detto Enrico Letta all'Assemblea del gruppo del Pd della Camera. "Siamo qui perchè abbiamo una responsabilità, verso il partito e il Paese. Voglio parlare il linguaggio della verità. Troverete in me un interlocutore aperto a tutti ma chiedo solo trasparenza e correttezza nei comportamenti -ha spiegato il segretario del Pd-. Datemi la possibilità di dimostrarlo. C'è un popolo, non siamo o siamo stati parlamentari per diritto divino, ma perchè abbiamo un popolo dietro che ci chiede di andare avanti seri e determinati. Di essere all'altezza". Letta, inoltre, a proposito di Delrio ha parlato di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Il mio ringraziamento a Graziano non è formale, ma sostanziale. Un dirigente politico si comporta così nel bene della comunità". Lo ha detto Enricoall'Assemblea del gruppo del Pd della Camera. "Siamo qui perchè abbiamo una responsabilità, verso il partito e il Paese. Voglio parlare il linguaggio della verità. Troverete in me unmasolonei comportamenti -ha spiegato il segretario del Pd-. Datemi la possibilità di dimostrarlo. C'è un popolo, non siamo o siamo stati parlamentari per diritto divino, ma perchè abbiamo un popolo dietro che ci chiede di andare avanti seri e determinati. Di essere all'altezza"., inoltre, a proposito di Delrio ha parlato di ...

Advertising

TV7Benevento : Pd: Letta, 'io interlocutore aperto a tutti, ma chiedo trasparenza e correttezza'... - gioalbarosa : @MercurioPsi Rispondendo ad un tuo interlocutore, confermo che anche io ho seri timori in merito. Stiamo attenti c… - angelofusco1966 : @HSkelsen @danieledv79 @alian_maria @EnricoLetta @pdnetwork Come dice lei, Letta aveva detto di volersi confrontare… - exitpollo : @SMaurizi @AntonellaColoru @pdnetwork @EnricoLetta @LiaQuartapelle Non stroncare tutti: la Quartapelle riesce a far… - carloc66 : @PoliticaPerJedi Volenti o nolenti, il nostro interlocutore principale. Lasciamo fare a Letta. -