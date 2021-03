Milano: al via lavori per riqualificazione Lorenteggio (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) – Al via i lavori per la rigenerazione urbana e sociale del quartiere Lorenteggio a Milano, con l’affidamento dei primi lavori. La decisione è frutto dell’accordo di Programma fra Regione Lombardia (assessorato alla Casa e Housing sociale), Comune di Milano e Aler Milano. Si parte dalle aree di via Manzano 4, con la demolizione di quattro edifici esistenti e la ricostruzione di due nuovi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021), 23 mar. (Adnkronos) – Al via iper la rigenerazione urbana e sociale del quartiere, con l’affidamento dei primi. La decisione è frutto dell’accordo di Programma fra Regione Lombardia (assessorato alla Casa e Housing sociale), Comune die Aler. Si parte dalle aree di via Manzano 4, con la demolizione di quattro edifici esistenti e la ricostruzione di due nuovi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

