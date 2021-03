Inail | con la terza ondata crescono le morti bianche Un terzo riguarda il personale sanitario

(Di martedì 23 marzo 2021) In aumento le, a causa del covid. L’86,0% delle denunce all’di contagiati sul lavorolavoratori italiani. Il restante 14,0% sono stranieri. Concentrati soprattutto tra i lavoratori rumeni (pari al 21,0% dei contagiati stranieri), peruviani (13,2%), albanesi (8,0%), moldavi (4,4%) ed ecuadoriani (4,3%).: in aumento lesul lavoro causa covid Un numero altissimo e preoccupante. I contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’dall’inizio della pandemia allo scorso 28 febbraio sono 156.766. Pari a circa un quarto del complesso delle denunce di infortunio sul lavoro pervenute all’Istituto dal gennaio 2020. E al 5,4% del totale dei contagiati comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla stessa data. Rispetto alle ...

Il Report non tiene conti dei lavoratori non assicurati all'come i medici di base e i ... Per quanto riguarda invece i casi mortali l'andamento è oppostooltre due terzi dei morti di Covid sul ...Lo rende noto l'sottolineando come si registrano 499 denunce di casi mortali, circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro denunciati all'istituto dal gennaio 2020,un'incidenza dello 0,...circa un terzo del totale dei decessi sul lavoro denunciati all’Inail dal gennaio 2020, con un’incidenza dello 0,5% rispetto al numero dei deceduti nazionali da Covid-19 registrati dall’Iss alla fine ...Rider, Nidil Cgil firma il primo accordo sindacale con una piattaforma digitale di food delivery in Toscana (Tadan, 70 fattorini su Firenze, Livorno e Pisa) ...