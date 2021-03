Forti nevicate soprattutto nell’Europa dell’Est e neve in Sud Italia

(Di martedì 23 marzo 2021). Altrain. Ecco laprevista nei prossimi giorni. L’evoluzione meteoorientale sarà piuttosto complessa, con il transito di perturbazioni e masse d’aria fredda che favorirannoanche in pianurain Romania, Bulgaria, Ucraina e Russia europea. Tempeste disono attese in Turchia, in particolare sui rilievi

Previsioni meteo per l'Italia Il maltempo invernale continua ad interessare le regioni meridionali del nostro Paese portandofino a quote basse eraffiche di vento, oltre a temperature ...stamani sul settore interno marchigiano, abruzzese, molisano, pugliese, lucano. Neve in arrivo nelle prossime ore conventi di Grecale e temperature sotto la media. Previsti fiocchi ...Forti nevicate soprattutto nell’Europa dell’Est. Altra neve in Italia. Ecco la neve prevista nei prossimi giorni. L’evoluzione meteo nell’Europa orientale sarà piuttosto complessa, con il transito di ...Video: Facebook / Associazione MeteoPalermo Onlus – Spettacolare nevicata nella bellissima distesa di tulipani a Blufi, comune in provincia di Palermo. Ecco le incantevole immagini… Guarda!