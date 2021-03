Fiorentina, si dimette Prandelli. In arrivo Iachini (Di martedì 23 marzo 2021) Non è durato molto il ritorno di Cesare Prandelli a Firenze. Il tecnico della Fiorentina, arrivato il 9 novembre scorso, ha infatti presentato le sue dimissioni. La Viola è al momento quattordicesima ... Leggi su gazzetta (Di martedì 23 marzo 2021) Non è durato molto il ritorno di Cesarea Firenze. Il tecnico della, arrivato il 9 novembre scorso, ha infatti presentato le sue dimissioni. La Viola è al momento quattordicesima ...

Advertising

SkySport : Fiorentina, Prandelli si dimette: pronto il ritorno di Iachini - SkySport : FIORENTINA: SI DIMETTE CESARE PRANDELLI Al suo posto ritorna Giuseppe Iachini #SkySport #SerieA #Fiorentina… - lovekobe2021 : RT @SkySport: Fiorentina, Prandelli si dimette: pronto il ritorno di Iachini - rtl1025 : ?? Cesare #Prandelli si dimette da allenatore della #Fiorentina. L'ex ct della Nazionale era tornato sulla panchina… - PIER0994 : RT @Bigmario92: Caos a Firenze, #Prandelli si dimette, adesso per la #Fiorentina si mette male, ancora in lotta per la salvezza rischia tan… -