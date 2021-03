Ferrari | informativa periodica sull’acquisto di azioni proprie

(Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) –ha comunicato di avere acquistato, nell’ambito della quarta tranche del programma di acquisto di, dall’11 al 22 marzo 2021, complessive 37.000ordinarie al prezzo medio unitario di 164,7619 euro, per un corrispettivo totale investito pari a 6.096.191,60 euro. Nell’ambito dei piani di incentivazione azionaria, il 16 marzo 2021 la Società ha assegnato a taluni dipendenti e all’ex CEO del Gruppo, n. 206.571ordinarie detenute dalla Società. Il 17 marzo 2021ha acquistato mediante una transazione fuori mercato e al prezzo di riferimento di Borsa Italiana del giorno precedente, pari ad euro 165,1 per azione, n. 93.473ordinarie cedute da taluni tra i medesimi dipendenti e l’ex CEO ...

Il 17 marzo 2021ha acquistato mediante una transazione fuori mercato e al prezzo di riferimento di Borsa Italiana del giorno precedente, pari ad euro 165,1 per azione, n. 93.473 azioni