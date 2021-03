Ellen DeGeneres perde 1 milione di spettatori Ascolti a picco dopo le accuse di razzismo e ambiente tossico

Advertising

effettomusic : MEDUZA, IL GRUPPO ITALIANO DI MAGGIOR SUCCESSO AL MONDO OSPITE AL THE ELLEN DEGENERES SHOW - Simondejano : RT @MondoTV241: Meduza, il gruppo italiano di maggior successo al mondo questa sera ospite al The Ellen DeGeneres Show #Meduza https://t.co… - MondoTV241 : Meduza, il gruppo italiano di maggior successo al mondo questa sera ospite al The Ellen DeGeneres Show #Meduza - AllMusicItalia : I @meduzaproject saranno ospiti con il fortunato singolo Paradise al The Ellen DeGeneres Show, un programma tra i p… - jaimedemas : @deanelaveau e sei diventato Ellen DeGeneres -

Ultime Notizie dalla rete : Ellen DeGeneres

Il Messaggero

La casa è situata in un quartiere famoso per la sua privacy, non a caso scelto da diversi "colleghi" tra cui Tom Cruise,, Ariana Grande e Gwyneth Paltrow. Steve Parsons - PA Images ...L attrice, nonch moglie dista recuperando da un delicato intervento. Grande paura per Portia de Rossi. L attrice ha avvertito un malore nella tarda serata di venerd scorso ed stata portata d urgenza in ospedale ...Oltre alla faccia, Ellen DeGeneres ci ha rimesso pure gli ascolti. Dopo le accuse di razzismo ed intimidazioni rivoltele da alcuni ex collaboratori, la conduttrice statunitense g ...il primo tweet della storia è stato venduto come Nft, una pratica molto in voga nel mondo della blockchain che dà la proprietà esclusiva su opere informatiche, per la cifra ragguardevole di 2.915.835, ...