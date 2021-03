È nata Vittoria | la figlia di Chiara Ferragni e Fedez | sui social tripudio di auguri e di meme

Leggi su it.mashable

(Di martedì 23 marzo 2021) L'annuncio su Instagram ha raggiunto in meno di un'ora 2 milioni di likeLuciae la madreovviamente l'ha annunciato su Instagram ricevendo in meno di un'ora 2 milioni di like. "23 Marzo 2021. La nostra", scrive l'imprenditrice digitale sotto una foto della piccola, tra le sue braccia. Era da giorni che i follower …