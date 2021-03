DOOM Eternal riceverà ulteriori aggiornamenti nel corso dell' anno

(Di martedì 23 marzo 2021) È passato poco più di undal lancio di, l'adrenalinico sequel didel 2016. Il titolo ha appena concluso la sua storia con un secondo pacchetto di espansione DLC, The Ancient Gods - Parte 2.ha avuto una "vita" piuttosto lunga, ma sembra che gli sviluppatori abbiano ancora qualcosa in serbo per l'apprezzato gioco. Sull'account Twitter ufficiale di id Software, il produttore esecutivo Marty Stratton e il game director Hugo Martin hringraziato i fan per il supporto. Hanche ribadito che Ancient Gods è stata la fine delSlayer iniziato nel 2016 con. Sebbene ciò significhi che probabilmente non sono più pianificate grandi espansioni, Stratton ha promesso che...

Advertising

Eurogamer_it : id Software non ha ancora finito con #DOOMEternal: promessi ulteriori aggiornamenti nel 2021. - Nextplayer_it : DOOM Eternal riceverà vari aggiornamenti durante l'anno - GungnirIT : [Doom eternal] Run in nightmare mode. quanto riuscirò a sopravvivere? - Asgard_Hydra : DOOM Eternal, altri contenuti nel 2021; i DLC sono stati sviluppati interamente da casa - MiroslavBoi : @BilanAms si lo so doom eternal è davvero figo -

Ultime Notizie dalla rete : DOOM Eternal

passato un anno dall'uscita ufficiale negli store di, a occhi chiusi una delle migliori esperienze FPS della generazione appena passata. Un tripudio di sangue, proiettili ed effetti particellari che ci hanno lasciato a bocca aperta anche ...Hades , il roguelike di Supergiant Games, si è distinto ancora una volta conquistando il premio GOTY, battendo The Last of Us: Parte 2 , Ghost of Tsushima ,e Ori and the Will of the ...È passato poco più di un anno dal lancio di DOOM Eternal, l'adrenalinico sequel di DOOM del 2016. Il titolo ha appena concluso la sua storia con un secondo pacchetto di espansione DLC, The Ancient God ...Per celebrare il lancio di The Ancient Gods Part 2, Marty Stratton e Hugo Martin di id Software hanno inviato un messaggio speciale ai giocatori.