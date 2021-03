Cuneo | uccide la madre e il cane e si butta dal balcone

(Di martedì 23 marzo 2021) . Un uomo di 48 anni ha ucciso la, un’anziana di 81 anni, il, e poi ha deciso di togliersi la vita lanciandosi dal. Secondo i carabinieri della Compagnia di Saluzzo l’omicida aveva problemi psichiatrici. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo ha prima colpito con un corpo contundente lae il, poi si è suicidato. Tragedia in provincia di: un omicidio suicidio si è verificato nel centro a Saluzzo, intorno alle 17. Un uomo di 48 anni, Umberto Ciauri, con problemi psichiatrici, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, ha prima ucciso con un corpo contundente la, e il, poi si è ucciso, lanciandosi daldell’appartamento in corso Roma, nella zona di Porta. ...

la madre e poi si lancia dal balcone. Tragedia nel cuneese. Un uomo di 48 anni, Umberto ... Il delitto - suicidio è avvenuto nell'appartamento di via Roma 33, nella zona di Porta. Alcuni ...Vicenda drammaticamente simile a Saluzzo , in provincia di, dove un 48enne , operaio presso un'impresa del posto, affetto da problemi psichici, ha prima ucciso la madre pensionata, di 81 anni, ...I vicini di casa dell’uomo che ha ucciso la madre e poi si è tolto la vita raccontano di una persona mite. Dal 2006 soffriva di disturbi psichici ...CUNEO CRONACA - Tragedia familiare domenica pomeriggio (21 marzo) nel centro di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Un uomo di 48 anni si è gettato dal balcone, trovando la morte, dopo aver ucciso la madr ...